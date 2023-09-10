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Eğitim
TRT Haber 10.09.2023 20:08

Okullar bugün açılıyor

2023-2024 eğitim öğretim yılı başlıyor. Yaz tatilinin ardından, milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili bugün çalacak. Yeni dönem öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Okullar bugün açılıyor

Üç aylık yaz tatili sona erdi. Öğrenciler için eğitim maratonu tekrar başlıyor.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için 4-8 Eylül uyum haftasıydı. bugün de diğer kademeler için ilk ders zili çalacak.

Ücretsiz ders kitapları, yardımcı kaynaklar okullara ulaştırıldı. Öğrenci güvenliğine ilişkin gerekli tedbirler alındı.

İlk ara tatil 10 Kasım'da

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili 10 Kasım'dan itibaren bir hafta sürecek. Öğrencilere, ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü verilecek.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak.

Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak. 

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