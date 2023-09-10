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Eğitim
AA 10.09.2023 11:54

Bakan Tekin: Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacağız

2023-2024 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi yayımladığı mesajda, öğretmen, öğrenci ve velilere sesledi. Tekin, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak adına yeni eğitim öğretim yılında da hep birlikte azim ve sebatla çalışacağız" dedi.

Bakan Tekin: Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için azimle çalışacağız
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yeni bir başlangıçla okullarda buluştuklarını, uzun yaz tatilinin ardından ilk zil sesiyle sınıfları dolduracak öğrenciler ve öğretmenlerin, büyük heyecanla yeni eğitim öğretim yılının kapısını aralayacağını kaydetti.

Bütün başlangıçların yeni umutlar, hayaller ve yeni hedeflerin yeşermesine vesile güzide anlar olduğunu, kendilerinin de bu heyecanın ortağı olduklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bireylerin yaşadığı topluma uyum sağlaması, kişilik kazanması, iyi bir insan ve vatandaş olması ancak nitelikli bir eğitim vasıtasıyla gerçekleşir. Eğitim ve öğretimdeki her olumlu gelişme bir milletin varlığının devamlılığı, kalkınması, güçlenmesi ve müreffeh yarınlara ulaşmasında hayati öneme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin yarınlar üzerindeki bu güçlü tesirinin idrakiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürme kararlılığındayız. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimize duyduğu inanç ve eğitime verdiği destekle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak adına yeni eğitim öğretim yılında da hep birlikte azim ve sebatla çalışacağız."

Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor

Öğretmenlere yönelik mesajlar

Bakan Tekin, mesajında öğretmen meslektaşlarıyla, aynı istikamette yürüyen güçlü bir ekibin üyeleri olduğunu belirtti. Ülkenin geleceğine dair her hayalin birlikte gerçekleştirileceğini kaydeden Tekin şöyle devam etti:

"Eğitimde gerçekleşecek başarıların en büyük pay sahibi, eğitimin lokomotifi ve Bakanlığımızın asli unsuru öğretmenlerimiz, eğitime gönül vererek ülkemizin geleceğini eğitimle şekillendirme gayretinde olan bu ekibin en dinamik üyeleridir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı olan Türkiye Yüzyılı'nda vatan evlatlarını yarınlara hazırlayacak yegane şahsiyetler, öğretmenlerdir. Çocuklarımıza rehberlik edecek, onların hayatına dokunacak ve medeniyet tasavvurumuzu maarif davamızla şekillendirecek olan sizlersiniz. Geleceğe güçlü şekilde uzanacak aziz milletimiz, siz kıymetli öğretmenlerimizin omuzlarında yükselecektir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin her anlamda destekleyicisi olacağımız gibi istişare kültürüyle şekillenen, öğretmenin saha tecrübesiyle kendini revize eden bir maarif anlayışının da güçlü bir takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Velilere yönelik mesajlar

Bakan Tekin, velilere yönelik mesajında ise büyük ve güçlü bir aile olduklarını vurguladı.

"Sizlerin fedakarca yetiştirdiği yavrularınız bizlere emanettir. En kıymetlilerimiz ve yarınlarımız olan yavrularımızı sizlerle birlikte yaşama hazırlayacağız." ifadesini kullanan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde eğitim öğretimin sorunsuz devam etmesi için hayata geçireceğimiz yeni uygulamalarda göstereceğiniz duyarlılık, gelişim çağındaki öğrencilerimizin eğitimine ayıracağınız zaman ve özverinizden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi, tek başımıza bizim altından kalkamayacağımız kadar büyük ve önemli bir sorumluluktur. Çocuklarımız ve ülkemizin geleceği için gelin, bu sorumluluğu hep beraber omuzlayalım, kendi çocuğumuza ve etrafımızdaki tüm çocuklara destek olalım. 2023- 2024 eğitim öğretim yılını eğitimde toplumsal seferberlik dönemi olarak kabul edelim."

Öğrencilere yönelik mesajlar

Yusuf Tekin, öğrencilere yönelik mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sevgili öğrencilerim; bu yıl da birlikte öğrenme, sağlıkla büyüme ve keşfetme fırsatlarını okullarınızda bulacaksınız. Her biriniz, potansiyelinizi en üst düzeye çıkaracak, dünyaya, insanlığa ve ülkenize katkı sağlayacak yeteneklere sahip bireyler olmaya adaysınız. Öğretmenlerimiz, sizleri en iyi şekilde desteklemek ve rehberlik etmek için buradalar. Velilerimiz, sizlerle işbirliği içinde başarınızı desteklemeye hazır. Sizlere düşen yegane görev, en iyi şekilde geleceğe hazırlanmaktır. Yeni dönemin sizlere sağlık ve başarı getirmesini temenni ediyorum."​​​​​​​

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