Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hibrit eğitim sistemi açıklaması…
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Hibrit eğitim olacak mı? Erdoğan açıklamasında “Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15.20'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat 10 dakika sürdü.
Uzaktan ve yüz yüze eğitim birlikte olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz.” dedi.
Erdoğan “Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.” ifadelerini kullandı
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 7, 2020
[Uzaktan ve yüz yüze eğitim birlikte olacak] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.https://t.co/dE7BOf2M1h pic.twitter.com/z1T5Hcouh1
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