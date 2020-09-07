DGS sonuçları açıklandı... 2020 DGS sonuçları sorgulama...
DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı. DGS sonuçlarına nereden ulaşılır?
9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-DGS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebiliyor.
ÖSYM’den yapılan açıklamada “09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi.
DGS sınav sonuçları sorgulama
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sayfasından erişilebiliyor.
DGS sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız.
ÖSYM’nin açıklamasında “Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 7, 2020
9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. #2020DGS