9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2020-DGS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebiliyor.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi.

DGS sınav sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç sayfasından erişilebiliyor.

DGS sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız.

ÖSYM’nin açıklamasında “Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.” denildi.