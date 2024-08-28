Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 28.08.2024 06:37

Okula uyum haftası pazartesi başlıyor

2 Eylül Pazartesi günü ders zili, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için çalacak. Minikler için uyum haftası başlayacak. Bu süreçte anne babaların rolü de önemli. Uzmanlar, okula karşı motive edici konuşmaların uyum sürecini hızlandıracağını söylüyor.

Okula uyum haftası pazartesi başlıyor

3 aylık yaz tatilinin ardından okullarda yeniden zil sesi duyulacak.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için 2 Eylül'de uyum haftası başlayacak.

Okula yeni başlayacak minikler için uyum haftası öğrenme ortamını görmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımaları için önemli. Uzmanlara göre bu sürecin kolay atlatılması için velilerin desteği büyük önem taşıyor.

Velilerin çocuklarını bu süreçte yalnız bırakmamaları gerektiğini belirten Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, "Anne babalar, çocuklarının yanında olmalı ve onlarla konuşmalılar. ‘Artık okula başlıyorsun, senin için yepyeni ve güzel bir dönem başlıyor. Oyunların ve çalışmaların olacak, biz de senin hep yanında olacağız’ şeklinde çocukları cesaretlendirip teşvik etmeliler" dedi.

Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak

"Okulla ilgili motive edici konuşulmalı"

Uyum haftası başlamadan önce, kayıt yaptırılan okulun gezilmesi de önerilenler arasında. Prof. Dr. Gökçe, "Anne babalar, çocukları ile birlikte okulları gezsinler, sınıfları görsünler. Hatta aile bireylerinden biriyle sınıfta bir süre bile oturabilirler" diyerek bu süreçte çocukların okula alışmalarının kolaylaşacağını vurguladı.

Ailelerin, çocuklarına yönelik motive edici konuşmalar yapmaları gerektiğini belirten Gökçe, "Arkadaşlarınla birlikte oynayacak, eğlenecek ve güzel vakit geçireceksin. Her gün okuldan geldiğinde uyum süreci sonrası biraz anlatmasını isteyin. Bu olgular, çocuğun kısa sürede okula alışmasını sağlayacaktır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

ETİKETLER
Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Aile
Sıradaki Haber
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
11 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-25" operasyonu: 20 gözaltı
07:42
Gazze'de yeni tehdit: Çocuk felci
07:06
Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü
07:02
Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
06:49
Kocaeli'de firari FETÖ'cü yakalandı
06:53
4 yaşındaki çocuk, müzedeki 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ