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Eğitim
TRT Haber 11.05.2023 11:23

Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "okul öncesi eğitim ile ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz" dedi.

Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamının kaldırıldığını duyurdu.

Ücret alınmayacağını aktaran Bakan Özer, "Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili Valilik tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler var. 50 TL 100 TL tam gün eğitim yapan kreşlerde 400 TL 500 TL ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında Ordu’da Hatay’da Malatya’da Cizre’de Silopi de Kars’ta Türkiye’nin neresinde olursa olsun ister tam gün eğitim yapsın isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir adı altında abla yemek taşıma başka ne ad olursa olsun bu adlar altında okul öncesi eğitimlerden kesinlikle ücret alınmayacaktır. Böylece bizler evlatlarımıza ilgili çok önemli bir işi de okul öncesi eğitimle ilgili devrim gibi yapılan gelişmeleri de çok sağlam bir zeminde sürdürebilirliğini sağlamış olacağız." dedi.

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