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Eğitim
AA 09.05.2023 17:51

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, e-Ticaret platformlarından Trendyol ile deprem bölgesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Trendyol ile yaptığı işbirliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi.

Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra Trendyol'un sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar sayesinde öğrenciler, hayallerini süsleyen eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlanma imkanı bulacak.

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor.

Gezici kütüphanelerin yerleri "https://bit.ly/kygmgezicikonum" adresinden canlı olarak takip edilebiliyor.

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