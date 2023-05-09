Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 09.05.2023 16:54

YÖK, sosyal medyadan gençlerin sorularını cevaplayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni açtıkları sosyal medya hesabı üzerinden gençlerin YÖK'e erişebileceğini açıkladı.

YÖK, sosyal medyadan gençlerin sorularını cevaplayacak

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim İletişim" adıyla yeni açtıkları sosyal medya hesabını tanıttı.

"Kıymetli gençler; Sizlerle iletişimimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. @Ykskgrtm kullanıcı adıyla oluşturduğumuz yeni hesabımız üzerinden bize erişiminiz artık çok kolay" ifadesini kullanan Özvar, paylaşımına YÖK'te staj yapan üniversite öğrencileri ile sohbet görüntülerinin yer aldığı videoyu da ekledi.

 

Özvar, videoda öğrencilere, sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve beklentilerine ulaşmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, "Yükseköğretim İletişim" hesabının yorumlar bölümüne sorularını ve taleplerini yazabilecek. Sosyal medya hesabını yönetecek üniversite öğrencileri de YÖK'ten talepte bulunanlarla iletişime geçecek.

ETİKETLER
YÖK Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi öğrencilerini bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği
17:47
İzmir açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:39
Eber Sarısı'nı koparan 244 bin 315 lira ceza ödeyecek
17:42
Kılıçdaroğlu: Artık kutuplaşmaya, kavgaya son vermemiz lazım
17:42
İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde yangın çıktı
17:30
'Yarısı Bizden' kampanyasına İstanbul’dan 125 bin başvuru
Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
Frigya'da turistler, tarihi mekanları deveyle geziyor
FOTO FOKUS
Binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
Binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ