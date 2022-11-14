Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, sınav giriş belgelerinin "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldığı belirtildi.
Açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına katılacak öğretmenlerin, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecekleri aktarıldı.
Etiketler: Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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