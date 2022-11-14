Bakan Özer, valilikte basına kapalı gerçekleşen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"nın ardından yaptığı konuşmada, Hatay'ın eğitimde gelmiş olduğu noktadan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hatay'ın mesleki eğitimde Türkiye'de ilk 3'te olduğunu, başarılarıyla da adından söz ettirdiğini vurgulayan Özer, yeni yatırımlarla kentin eğitim kalitesini çok daha üst noktalara taşıyacaklarını aktardı.

Özer, eğitimde kalitesini daha üst noktalara taşıması için Hatay'a 1 milyar 982 milyonluk ilave yatırım kazandırdıklarını anlatarak, "Dolayısıyla toplam yatırım 619 milyon liradan 2 milyar 591 milyon liraya çıkmış bulunuyor. Bu yatırımların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

En fazla ağırlık verdikleri konulardan birinin güçlendirme, yıkım ve yapım kapsamındaki çalışmaların hızla nihayetlenmesi olduğuna dikkati çeken Özer, "Tüm Türkiye'de eğitim sistemimizde yaklaşık 19 milyon öğrencimiz var. En güvenli ortamların, eğitim ortamı olması gerekiyor. Bunun için güçlendirme çalışmalarını inşallah tüm Türkiye'de 2022 yılının sonuna kadar nihayetlendireceğiz. Bu kapsamda, mevcut çalışmaları Hatay ilimizin hızlı bir şekilde tamamlaması için 500 milyon liralık ilave güçlendirme yatırımını Hatay'a kazandırdık" diye konuştu.

Özer, okulların ıslak zeminler, çatılar ve diğer alanlardaki eksikliklerinin hızla giderilebilmesi için 100 milyonluk ilave ve büyük onarım yatırım verdiklerini, Hatay'da en fazla desteği okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması için ayırdıklarını aktardı.

Okullaşma oranı

Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını, OECD ülkelerinin ortalamasına yakınlaştırmaya bakanlık olarak öncelik verdiklerini vurgulayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar 2 bin 50 bağımsız anaokulu, 15 bin 500 de anasınıfı olmak üzere aslında 5 bin 150 anaokulu kapasitesini oluşturmuş bulunuyoruz. Böylece 5 yaşındaki Türkiye'deki okullaştırma oranlarını bir sene gibi kısa bir sürede, yüzde 65'ten yüzde 97'ye ulaştırdık. 3 yaşındaki okullaşma oranlarını yüzde 9'lardan yüzde 16'lara, 4 yaşındaki okullaşma oranlarını da yüzde 16'dan yüzde 35 gibi bir orana yükselttik. Yılın sonunda bu oranları çok daha yüksek noktalara taşıyıp, özellikle 5 yaşı yüzde 100'e tamamlayıp, 3 ve 4'ü de önemli oranda arttırarak OECD ortalamasına inşallah yaklaştırmış olacağız."

Hatay'a 42 yeni okul kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'a 3'ü özel eğitim olmak üzere 17 yeni anaokulu, ihtiyacı olan merkez ve ilçelerdeki yerlere de 15 ilkokul ile 10 ortaokul yapacaklarını bildirdi.

Hatay'a 42 yeni okul kazandırmış olacakları müjdesini veren Özer, çalışmaların ikili eğitimin azaltmasına da katkı sağladığını vurguladı.

Özer, İskenderun'da başlayıp daha sonra yapımına devam edilmeyen öğretmenevini de hızlı şekilde yatırım programına aldıklarının bilgisini paylaşarak, çalışmaların tamamlanması için gerekli ödenekleri tahsis edeceklerini belirtti.

Kent merkezindeki mevcut öğretmenevini güçlendireceklerini, 2023'te de ilave bir öğretmenevini daha Hatay'a kazandıracaklarını duyuran Özer, Emine Erdoğan'ın himayesinde tüm illerdeki olgunlaşma enstitülülerinin kapasitesini arttırmak için çok büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de katıldı.