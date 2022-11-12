Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 18:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
e-YDS sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı, ingilizce sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, bugün uygulanan e-YDS 2022/12 İngilizcenin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Etiketler: ÖSYM
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