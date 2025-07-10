Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 10.07.2025 13:30

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci 18 Temmuz'da başlatılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

Atamalar 6 Ağustos'ta

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, birinci aşamada 18 Temmuz-29 Temmuz'da belgeleriyle mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 31 Temmuz-5 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atama işlemleri, başvuruların tamamlanmasının ardından 6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Sıradaki Haber
LGS sonuçları yarın açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi pazar günü yapılacak
14:05
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
14:12
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
13:36
Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor
13:30
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılını kutladı
13:28
LGS sonuçları yarın açıklanacak
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ