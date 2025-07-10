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HABER GİRİŞ
10.07.2025 13:27
, 10.07.2025 13:28
SON GÜNCELLEME
10.07.2025 13:28
LGS sonuçları yarın açıklanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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LGS sonuçları yarın açıklanacak
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
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