Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 10.07.2025 13:27

LGS sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

LGS sonuçları yarın açıklanacak

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
MEB, LGS için velilere yönelik kılavuz hazırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi pazar günü yapılacak
14:05
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
14:12
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
13:36
Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor
13:32
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
13:30
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılını kutladı
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ