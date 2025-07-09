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Eğitim
AA 09.07.2025 14:32

Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde değişiklik iddiasına ilişkin, "Kanun değişikliği gerektirdiğinden Meclisin takdirinde olan bir husustur." dedi.

Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eğitim sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, "Şu anda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, sizler gibi." ifadesini kullandı.

Tekin, "Bir çalışma yapacak mısınız?" sorusuna ise "Tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyenler, öğretmen arkadaşlarımız, ilgili birimler değerlendiriyorlar. Kanun değişikliği gerektirdiğinden Meclisin takdirinde olan bir husustur."

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Eğitim Yusuf Tekin
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