Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
Etiketler: Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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