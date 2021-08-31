Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlere hazırlık ödeneği 2 Eylül'den itibaren verilecek
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren 2021-2022 öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere yazı gönderildi.
Yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1250 lira olduğu belirtildi.
Öğretmenlere yapılacak ödeme 2 Eylül 2021'den itibaren gerçekleşecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer
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