Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

2021-YKS sonuçlarına göre, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarının en küçük ve en büyük puanları ile yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri içeren tabloların ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS ek yerleştirme detaylarını paylaştı.

Prof. Dr. Halis Aygün, YKS sonuçlarına göre yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki ek yerleştirme yapılacağını anımsattı.

Aygün, bu yılki iki ek yerleştirme sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."