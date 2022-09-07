Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretmenlere hazırlık ödeneği 12 Eylül'den itibaren verilecek
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere yazı gönderildi.
Yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bu yıl 1325 lira olduğu belirtildi.
Öğretmenlere yapılacak ödeme 12 Eylül 2022'den itibaren gerçekleşecek.
Etiketler: Öğretmen
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