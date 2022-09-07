Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
2022-YKS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı. Tercihler, 13 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet adresinden veya mobil uygulamasından yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, YKS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı.
2022-2023 öğretim yılı için 2022 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2022-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 13 Eylül 2022 saat 23.59'da sona erecek.
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
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