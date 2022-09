Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılında devlet yurtlarına ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Hiç kimse endişe etmesin devlet olarak Bakanlık olarak tüm gençlerimizi kucaklamanın gayretini gösteriyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Hem öğrenci arkadaşlarım hem kıymetli aileleri müsterih olsunlar. Bu yıl tarihin en yüksek yerleştirmelerini gerçekleştireceğiz. En az yedekle inşallah bu işi hep birlikte ilan edeceğiz ve o süreci de her bir öğrencimiz için mutlu sona ulaşacak şekliyle tamamlayacağız.

"Başvuraların hakkaniyet ölçüsünde değerlendirilme süreci hızlı bir şekilde devam ediyor"

Yurt Koordinasyon Merkezimizdeyiz, burada 81 il müdürümüz var onlarla çalışıyoruz. Bakan yardımcılarım, Genel Müdürlerim, ilgili arkadaşlarım gece gündüz bu işi en güzel noktada nasıl yönetiriz onun derdindeyiz. 415 bin başvuru ve bu anlamda bu başvuraların hakkaniyet ölçüsünde değerlendirilme süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. En teknik detaylar, en hassas noktalar inceleniyor. İnşallah açıklandığında her bir öğrencimiz gelir, başarı ve sosyal durum neticesinde aldıkları puanlara göre başkan sona ilan edilecek asılı ile yedeği ile bu güzel sonuçları paylaşacağız.

Asıl olan mükemmmel alt yapıyı 800 binden fazla kapasiteden bahsediyoruz. Dünyanın tek güçlü alt yapısı bu. Rakibimiz bu anlamda yok. 81 ilde 270'den fazla ilçede teşkilatlı bir yapı. Yemekhanesi ile sosyal tesisi ile spor tesisi ile kültürel imkanlarıyla modern odalarıyla mükemmel bir tesis. Bu anlamda hem kapasiteyi artırma hem standartları geliştirme her yıl olduğu gibi bu yıl da hedefimiz. Bu yıl da yine aynı yolda yürüyoruz. Antalya, Bursa, Sakarya, İstanbul, Ankara, İzmir her yerde Allah'a şükür çok başarılı çalışmalar var.

"Yurtlarımız ülkemizin dört bir yanında yükselmeye devam edecek"

Yeni yurtlar var önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni yurtlarımızın, yurt binalarımızın resmi açılışlarını yapacağız. Adeta şehri andıran şehirleri bu anlamda mahmur kılan yönetim anlayışı ile, inşaat anlayışı ile, tesis anlayışı ile yurtlarımız ülkemizin dört bir yanında yükselmeye devam edecek. İçlerinde pırıl pırıl gençlerimiz kendilerini geliştirmeye, orada kardeşliklerini dostluklarını güçlendirmeye devam edecekler. Bu ülkenin gurur tablosu olan yurtlarımızda inşallah bu yıl da hummalı bir şekilde sonucu nasıl erken nasıl ilan ederiz ve en hakkaniyetli, en doğru biçimde nasıl neticelendiririz onun derdinleler. İnşallah kısa zamanda bu sonuç sürecini de tamamlayacağız.

"Her bir öğrencimizin derdi bizim derdimizdir"

Bu kadar yüksek başvuru bir güvenin eseridir. Bu anlamda öğrencilerimizin, ailelerin bakanlığımıza, devletimize duyduğu güvenin eseridir. İnşallah biz de onların bu güvenini en güçlü şekilde hem gençlerimizi kucaklayarak hem sonraki süreçte onlar için hakikatten ikinci yuva olacak, ikinci üniversite olacak bu güzide mekanların kapılarını ardına kadar açarak inşallah bu anlamdaki sürecimizi yönetmeye devam edeceğiz. Her bir öğrencimizin derdi bizim derdimizdir. Her bir gencimizin ailesinin bu anlamdaki konusu bizim konumuz ve buradan hem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum hem sizlere de bu anlamda duyarlılığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda sizlerle sonuçlarla ilgili de bir araya geleceğimizi ifade ediyorum.

"Süreç Yurt Koordinasyon Merkezi'nden yönetilecek"

Öncelikli olarak yerleştirme sürecinin hızlı ve etkili, sağlıklı şekilde yönetilmesi. Sonraki süreçte gençlerimizin yurtlardaki süreçlerinin karşılanması. Orada oryantasyon süreçleri ve sonraki süreç her biri Yurt Koordinasyon Merkezi'nden yönetilecek zaman sınırı olmadan. Zaman zaman sizlerle buluşmalarımızı buradan gerçekleştireceğiz. 81 ilde ciddi hazırlıklar var. Bir yandan yeni yurtlar onların açılışı, teftişi, sosyal tesisler her bir arkadaşımız o yüzden online olarak görüşmeye alıyoruz. Her bir ille tek tek tüm konuları, tüm detayları görüşülüyor. İllerde valililklerimiz, yerel yönetimlerimiz onlarla çok ciddi iş birliklerimiz var. Tüm alt yapıyı bu yerleştirme sürecinde değerlendireceğiz. İnşallah en güçlü şekilde devlet olarak bu süreci en başarılı yerleştirme oranlarıyla gençlerimizi mutlu edecek şekilde inşallah neticelendireceğiz.

Bu merkezimizde gençlerimizin bundan sonraki süreçlerde, biliyorsunuz haftada iki gün yedek yerleştirmelerimiz olacak. Hızlıca yedeklerimizi de bu anlamda yerleştirme gayreti ile sonuçları en zirvede tamamlayacağız.