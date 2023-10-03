Öğretmen atamalarında mülakat sisteminin detayları netleşiyor

Öğretmen atamasında yenilenecek mülakat sistemine ilişkin detaylar netleşiyor. Öğretmen adaylarının, hangi jüri üyeleri ile mülakat gerçekleştireceğine yönelik bilgi son anda paylaşılacak.

Öğretmen adayları, jüri üyelerinin kim olduğunu mülakat günü öğrenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni mülakat sistemini anlattı.

Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp 'Şunları söyledim' diye altına imza atıyor." dedi.

Kamera kaydı alınacak

Bakan Tekin'in verdiği bilgiye göre; mülakatın kamera kaydı alınacak. Sınav evrakındaki yanıtlar, mülakat puanına ya da jürinin değerlendirmesine yönelik itiraz halinde açılacak. Üst kurul, öğretmenlerden gelen itirazları bu kayıtları inceledikten sonra görüşecek. Aynı zamanda itirazlar karşısında jüri de bu kayıtlara dayanarak kendi savunmasını yapacak.