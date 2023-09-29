Bakan Kacır: Proje yöneticisi aylık burs miktarını 66 bin 500 TL'ye çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) çadırında TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, "Ülkemizde ikamet eden yetkin bilim insanlarımızı Ulusal Lider Araştırmacılar Programı ile destekledik. Bugüne kadar bu programdan 82 araştırmacımız faydalandı. Ayrıca desteklediğimiz araştırmacılar proje ekibine öğrencileri de dahil ederek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağladılar. Yurt sathında insan kaynağımıza değer verdiğimiz gibi, yurt dışında da kıymetli çalışmalar yürüten parlak zihinleri ülkemize kazandırıyoruz. Uluslararası Lider Araştırmacılar ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı burs miktarımızda yüzde 45'e varan artış sağladık.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarını 46 bin 310 TL'den 66 bin 500 TL'ye çıkardık. Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nda ise bu tutar 36 bin 385 TL iken 52 bin 500 TL olarak güncelledik. Ulusal Lider Araştırmacılar ve Ulusal Genç Araştırmacılar Programlarımızın proje teşvik ikramiyesini de 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkardık.

Yine bugün programların yeniden çağrıya açıldığını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu kıymetli araştırmacılarımız, yürüttükleri stratejik çalışmalarla ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil edecek, bilim, teknoloji ve yenilik arenasındaki konumumuzu üst seviyeye taşıyacak. Dünyadaki yeniliğe liderlik edecek insan kaynağımızın artmasıyla Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşacağız` ifadelerini kullandı.