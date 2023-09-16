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Eğitim
TRT Haber, Hürriyet 16.09.2023 12:33

Öğretmen atamaları için 30 ilde mülakat merkezi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik mülakatlarına ilişkin, atamalarda KPSS puanı ve mülakatın yarı yarıya etkili olacağını söyledi. Bakan Tekin, 30 büyükşehirde mülakat merkezi kurulacağını da belirtti.

Öğretmen atamaları için 30 ilde mülakat merkezi kurulacak
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili yaşanan mülakat tartışmalarına açıklık getirdi.

CNN Türk'te yayınlanan bir programda soruları yanıtlayan Tekin, şunları kaydetti;

Öğretmenlerimiz mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50.

30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. Her öğretmen arkadaşımız için başvurduğu alanla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturmuş durumdayız. Bu soru bankasından öğretmen adayımız salona girdiği zaman random bir soru karşısına çıkacak elektronik ortamda.

İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler.

"Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak"

Aday da burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız.

Önerilere açığım. Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak.

Eleştiri yapan sendikalar, bazı siyasi partiler, böyle rastgele eleştiri yapacaklarına bana yazılı olarak önerilerini getirmelerini bekliyorum, niyet okumasınlar. 

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması Yusuf Tekin
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