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Eğitim
TRT Haber 30.12.2024 15:54

Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025'te öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını, ilkokullarda karne döneminin sona ereceğini ve özel okulların kitap, kıyafet, yemek gibi ücretlerine de sınırlama getirileceğini duyurdu.

Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni yılda atılacak adımlarla ilgili bilgiler paylaştı. 

Öğretmen atamalarına ilişkin artık KPSS puanıyla alım yapılmayacağını belirten Tekin, "ÖSYM ile Akademi Giriş Sınavı adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz." dedi.

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İlkokullarda karne verilmeyecek

Tekin, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak. Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak. İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.

Özel okullar için yeni düzenleme

Bakan Tekin, özel okul ücretlerini yakından takip ettiklerini, yönetmelik değişikliğinin yeni yılla birlikte uygulamaya gireceğini hatırlatarak, "Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda telafi etme yoluna geçmişlerdi. Bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin lira ücret isteyen özel okullar vardı. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz." diye konuştu.

LGS ve YKS önerisi

Müfredat değişikliğinin sınavlara etkisiyle ilgili de konuşan Bakan Tekin, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu;

"5 ve 9’uncu sınıflarda çocuklarımız ve aileleri sadece müfredata, okulda öğretmenlerin paylaştıklarına ve EBA’daki materyallere odaklansınlar. 8 ve 12’nci sınıflardaki sınavların içeriği bu materyallere ve programa uygun olacak."

Bakan Tekin, BİLSEM sınavlarının yeni dönemde yerli ve milli bir zeka testi uygulaması üzerinden yapılacağını da belirtti.

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