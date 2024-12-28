Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 28.12.2024 16:38

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında bulunan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı, Milli Eğitim Akademisinde akademi başkanı ve 10 akademik kurul üyesi için kadro ihdası yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ve 2 genel müdür yardımcısı kadrosu iptal edildi.

Milli Eğitim Akademisi için "Milli Eğitim Akademisi Başkanı" ve 10 "Akademik Kurul Üyesi" kadrosu oluşturuldu.

Öte yandan Bakanlığın merkez teşkilatına, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı ve 15 milli eğitim uzman yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
ÖSYM yaklaşık 14 milyon adaya sınav hizmeti verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
Aliyev: Tanıklar Azerbaycan uçağının dışarıdan müdahale sonucu düştüğünü doğruladı
16:55
Çanakkale'de yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
16:41
TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama
16:37
Vedat Işıkhan: Adım atmayan belediyelerin borcu kaynaktan tahsil edilecek
16:16
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı
16:24
Putin Aliyev'den özür diledi
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
ALKA hava ve kara hedeflerini imha ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ