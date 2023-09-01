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Eğitim
AA 01.09.2023 10:49

Öğrencilerin barınma ihtiyacı için üniversitelerde 'destek birimleri' kurulması önerildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversitelerin rektörlerinden özellikle üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin barınma ihtiyacıyla ilgili rehberlik etmelerini istedi.

Öğrencilerin barınma ihtiyacı için üniversitelerde 'destek birimleri' kurulması önerildi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerin öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmaları ve rehberlik etmeleri yönündeki isteğini iletti.

"Yeni öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı rica ederim"

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETÖ, PKK vesair terör örgütlerinin, öğrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve 'öğrenci evi' adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir.

Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilerimize barınma konusunda yardımcı olmanızı, onlara rehberlik etmenizi, gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı, mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız 'destek birimleri' aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmanızı sizlerden hassaten rica ediyorum."

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