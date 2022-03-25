Mühendislik projelerine duyulan ihtiyaç ve geleceğin mühendislerini yetiştirmenin önemi giderek artıyor. Bunun için lise çağındaki mühendis adaylarına ulaşmak, onları dinlemek ve desteklemek gerekiyor. Bu amaçla yürütülen pek çok proje, yarışma, festival var. O projelerden biri de Türk Alman Üniversitesi ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi arasında gerçekleşti.

Üniversiteli öğrencilerin liseli öğrencilere mentorluk yaptığı proje, hem TÜBİTAK hem de üniversite tarafından desteklendi. Bu projeden yeni fikirler, mühendislik hayallerini güçlendiren gençler ve süregelecek bir iş birliği doğdu. Gelin, detayları kendilerinden dinleyelim.

Bu iş birliği nasıl doğdu?

Bu iş birliğine ön ayak olan kişi Türk Alman Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuba Çonka Yıldız.

2020 yılında iki öğrencisi, Can Yılmaz ve Mehmet Şamil Soyer, bitirme tezi için kapısını çalmış. Öğrencilerinin yapmak istediği ‘kampüs temizleme robotu’ ona Tevitöl İnanç Mekatronik Kulübü’nden lise öğrencilerinin yapmak istediği ‘deniz temizleme robotunu’ anımsatmış.

Öğrencilerine bitirme tezi olarak, liseli gençlerin de hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir deniz temizleme robotu yapmayı öneren Doç. Dr. Yıldız’ın girişimleriyle bu mentorluk projesi başlamış. Projeyi yürütmek için her hafta düzenli olarak buluşan öğrenciler, deniz yüzeyindeki çöpleri toplayıp ayrıştırabilen robotu bir sene sonunda suya indirmeyi başarmış.

[Fotoğraf: Deniz Temizleme Robotu (Kaynak: TAU, Tevitöl)]

“Hedefimin doğru olduğunu gördüm”

Bu iş birliğini yürüten altı kişilik ekipten dördüyle deniz temizleme robotunun bulunduğu atölyede buluşuyoruz. Bitirme tezlerini tamamlayan Can Yılmaz ve Mehmet Şamil Soyer şu anda sektörde çalışan birer mühendis. Projede yer alan liseli öğrenciler Başak Deniz ve Aykut Emre Çelen ise üniversiteye hazırlanıyor.

Başak ve Aykut Emre’ye projenin onlar için ne ifade ettiğini soruyoruz. Aykut Emre liseden sonra bilgisayar mühendisliği eğitimi almak istediğini söylüyor ve şöyle anlatıyor:

“Bir mühendislik bölümünde okuma isteği benim için sadece istekle kalmadı. Bu işin içerisine girmiş oldum. Burada yaptığım seçimin ne kadar doğru olduğunu ve bu alanda çalışırken kendimi iyi hissettiğim için aslında bu bilgisayar mühendisliği hedefimin doğru olduğunu görmüş oldum.”

Başak da gelecek için hedeflerini şimdiden belirlemiş bir mühendis adayı. Mentorlerinden yeni programlar ve teknikler öğrendiğini, bu projeye dâhil olmanın onu heyecanlandırdığını söylüyor. Projeye başlamadan önce küçük bir prototipleri varken iş birliğiyle projeyi büyütme şansı yakalamışlar. Şöyle anlatıyor:

“Biz daha böyle bizim düzeyimizde, lise düzeyinde diyebileceğimiz işler yapıyorduk ama çok büyük bir alan olduğu için biraz daha tanımak istiyordum. Çok iyi oldu benim için. Hem geleceğimi çizmekte hem nereye yöneleceğimi belirlemekte çok etkili oldu.”

Lise çağındaki öğrencilerin uygulamayla tanışması

Ekibin genel fikri, bu projenin her iki tarafa da katkısı olduğu yönünde. Ve yeni öğrenciler, yeni fikirlerle iş birliğinin devam edeceğini söylüyorlar.

Doç. Dr. Yıldız bayrağı devralacak öğrencilerin havacılık projeleri yapmak istediğini aktarıyor. Lise çağında öğrencilerin uygulamayla tanışmasını çok önemsediğini belirten Yıldız, “Lise projeleri de üniversite ayarına gelmiş durumda. Teknofest’lerden tutun, çeşitli yarışmalarda gözlemlediğimiz” diyor ve şu sözlerle özetliyor:

“Çok güzel fikirleri olan liseli, hatta ortaokul öğrencileri var. Ama bir proje yazmayı mesela bilmiyorlar henüz. Fikirler çok güzel ama tecrübe az bu şekilde üniversite, lise, lise ortaokul bir işbirliği bir etkileşim olunca çok daha güzel işler ortaya çıkıyor.”