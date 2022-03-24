Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların istedikleri zaman yararlanabilecekleri halka açık yeni bir hizmet modelini uygulamaya hazırlanıyor.

Dezavantajlı çocuklar için gündüzlü bakım merkezleri hizmete sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Merkezlerde çocuklar, kültürel, sosyal, spor etkinliklerinden yararlanabilecek, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek" dedi.

Merkezlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, tercüman, kurs eğitici ve öğreticileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından ihtiyaç duyulan personel istihdam edilecek.

Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezi'nin ilki bu yıl Bursa'da açılacak.