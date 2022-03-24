Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gündüzlü Hizmet Merkezleri çocukları risklerden koruyacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı çocuklar için Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açacak. Yeni model ile çocukların her türlü riskten korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların istedikleri zaman yararlanabilecekleri halka açık yeni bir hizmet modelini uygulamaya hazırlanıyor.
Dezavantajlı çocuklar için gündüzlü bakım merkezleri hizmete sunulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Merkezlerde çocuklar, kültürel, sosyal, spor etkinliklerinden yararlanabilecek, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek" dedi.
Merkezlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, tercüman, kurs eğitici ve öğreticileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından ihtiyaç duyulan personel istihdam edilecek.
Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezi'nin ilki bu yıl Bursa'da açılacak.
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