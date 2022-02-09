Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSÜ başvurularında bugün son gün
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Sınav 27 Mart tarihinde yapılacak.
Açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.
9 Ocak'ta alınmaya başlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı başvuruları bugün bitecek.
Sınav takvimine göre geç başvuru tarihi ise 22 Şubat. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabiliyor.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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