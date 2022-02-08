Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarıyla ilgili hükümler yer aldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sınavların esas olarak yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, program özelinde yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca uygun görülmesi koşuluyla çevrim içi sınav uygulamalarından da yararlanılabileceği vurgulandı.

Çalışmada, Sağlık Bakanlığının COVID-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler göz önünde bulundurularak, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre güncellemeler ile ek önerilerin üniversitelerin koronavirüs komisyonlarınca takip edilmesi konusundaki öneriler ele alındı.

Kurula ulaşan başvurular görüşüldü

Bazı yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitim öğretim programlarında, 2021-2022 akademik yılı ara sınav ve dönem sonu sınavlarının çevrim içi yapıldığı konusunda kurula ulaşan başvuruların görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde sınavların çevrim içi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasının üniversitelere hatırlatılması uygun görülmüştür."