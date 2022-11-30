Öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projeyi, kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı.

"Öğrencilerimize ücretsiz yemek, önemli bir destek programıdır"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

"Bakanlığımız yıllardan beri çok sayıda sosyal politikayla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilerimize ücretsiz yemek, önemli bir destek programıdır. Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz ücretsiz öğle yemeği imkânından da yararlanıyorlar. Son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu çerçevede şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkânından faydalandırıyoruz."

2023 yılında 2,5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hedefi

Ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özer, 2023 yılında bu sayıyı 2,5 milyona çıkaracaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini kaydetti.