Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2022 yılı iç kaynaktan ve dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini yazılı sınav duyurusunun yayımlandığını açıkladı.

3 Aralık saat 14.30'da yapılacak sınav için adayların en geç saat 13.15'te Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Yerleşkesi'nde (Ayvalı Mah. 150.sk. Etlik-Keçiören/Ankara - Antares avm yanı) hazır bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Sınava gelirken T.C. nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, avukat kimlik kartı veya pasaporttan en az birinin adayların yanlarında bulunması gerektiğinin altı çizildi.

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği aktarıldı.