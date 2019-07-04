TBMM Genel Kurulunda eğitim alanına yeni bir düzenleme getirildi. Daha önce, yükseköğrenim öğrencilerinin kullandığı yurtların açılış izni ve denetleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığındaydı.

5661 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklikle, bu yetki, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, bundan sonra yurtların açılışları, hizmet standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi gibi bütün yetkilerin Gençlik ve Spor Bakanlığında olacağını söyledi.

"Yalnız bu uygulamanın yönetmeliği düzenleninceye kadar 1 yıl süreyle işlemler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülecek" diyen Yıldız, iki bakanlığın yönetmelik çalışmalarını yürüteceğini anlattı.

Bin 900'den fazla yükseköğrenim yurdu devrediliyor

Türkiye genelinde MEB'e bağlı 4 bin 587 yurdun bin 974'ünün yükseköğrenim düzeyinde olduğunu belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"1 yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız ve ardından bu yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredeceğiz."

Özel sektöre mesleki eğitim merkezi açabilme imkanı

Yapılan başka bir düzenlemeyle özel sektöre de mesleki eğitim merkezlerini açabilme imkanı verildiğini anlatan Yıldız, düzenlemeyle mesleki eğitime katkı sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Genel Müdür Muammer Yıldız, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişikli hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların eğitim öğretime başlama takvimi kanuna göre 1 Eylül'dü. 1 Eylül'e kadar açılan okullar eğitim öğretime başlayabiliyor, daha sonra açılan okullar ise bir sonraki yıl eğitim öğretime başlayabiliyordu. Biz özel milletlerarası okullara programını uyguladıkları ülkenin öğretime başlama tarihleri, müfredatları, öğrenci kitlesi, öğretmen kadrosunu dikkate alarak, 1 Eylül'den sonra açıldığında da eğitim öğretimi yapabilme imkanını tanıdık. Örneğin, anaokulları da bu şekilde açılabiliyor. Aynı hakkı milletlerarası okullara da tanıdık."

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda ilerleniyor

Geçen öğretim yılı görüş alarak bu uygulamanın yapıldığını ve ardından 28 okul daha açıldığını belirten Yıldız, şu anda Türkiye'de 162 özel milletlerarası okul bulunduğunu, uygulamayla kayıt dışılığın önüne geçilmesinin de amaçlandığını söyledi.

Yıldız, Türkiye'nin uluslararası eğitim sektöründeki rolü açısından da okulların öneminden bahsederek, düzenlemenin 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Yıldız, gerçeğe aykırı reklam, ilan verme veya öğrenci bilgilerini reklam ya da ilanında kullanma fiillerinden herhangi birini yapan özel öğretim kurumlarına ceza verilmesini amaçlayan düzenlemenin ise zaten uygulamada olduğunu fakat yapılan küçük bir ifade düzenlemesiyle uygulamada oluşan karışıklığın giderildiğini anlattı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Yıldız, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça ödeme yapıldığını belirtti.

Ayrıca, yeni düzenlemeyle her engel türüne göre öğretim programında belirlenen yaştaki engelli bireylere eğitim verilmesi ve destek eğitimi verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılmasının amaçlandığını vurguladı.

Bu düzenlemeyle destek eğitim programlarında yaş gruplarının belirleneceğini ve böylelikle daha sağlıklı bir hizmet verileceğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporlarıyla asgari yüzde 20 oranında engelli olan; 18 yaş altı çocuklar için de özel gereksinim raporuyla görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği bulunan, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma, otizm spektrum bozukluğu olanlara yaş gruplarına göre hizmet sağlanacak."

Kaynak: AA