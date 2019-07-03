Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek olan protokol kapsamında Trabzon’da seçilen Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu, basınla bir araya geldi.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gerçekleşen toplantıya, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, protokol yürütme kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTSO Meclis Üyesi Aydın Özkurt ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfüye Kul katıldı.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, yaptığı konuşmada, projenin teori ile pratiğin bir araya gelmesi anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Özellikle mesleki ve teknik okullarda eğitim hayatlarını sürdüren gençlerimizin sahayı tanımaları, sahada olup bitenleri anlamaları, bu anlamda becerilerini artırmaları, pratikle zenginleşmeleri anlamında çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir hizmet. Ayrıca gençlerimiz için önemli bir motivasyon kaynağı da olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada, meslek liselerini tercih edecek öğrencilerin üniversite eğitimi alacak öğrencilere nazaran iş hayatına daha erken başlayacaklarını belirterek, "Meslek lisesini tercih eden öğrenciler hayata erken atılarak daha başarılı oldukları gözlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Gençleri geleceği olan mesleklere yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Hacısalihoğlu, protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesinde, ildeki oda ve borsa temsilcilerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin yer aldığı Protokol Yürütme Kurulu tarafından yönetileceğini belirtti.

Hacısalihoğlu, Trabzon'da da proje kapsamında Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin seçildiğini ve okulun eğitim programlarının piyasanın ihtiyaçlarına göre şekillenmesi konusunda çalışmalara başladığını aktardı.

Öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci olmalarını amaçladıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Mesleki eğitim alırken öğrencileri serbest piyasaya da hazırlayacağız. Ayrıca eğitim kalitesinin yükselmesine fayda sağlamak amacıyla protokol kapsamında öğrenciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlilerinden de ders alacaklar." ifadelerini kullandı.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da Trabzon'da öncelikli sektör olarak turizmi belirlediklerini vurguladı.

Ergan, "Turizm Trabzon’un nitelikli elemana ihtiyaç duyan sektörlerinden en önemlisi. Bu nedenle okulumuzda öncelikli alan olarak yiyecek içecek hizmetlerini seçtik ve bu alandaki bölümlere artık sınavla öğrenci alacağız. Amacımız bu okulda verilecek eğitimlerle birlikte öğrencilerimizin Trabzon turizmini ileriye taşıyacak niteliklerle mezun olmalarını sağlamaktır. Zamanla diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA