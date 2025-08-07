Açık 33.5ºC Ankara
Eğitim
AA 07.08.2025 12:11

MEB'in öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

MEB'in öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kılavuza göre 31 Aralık itibarıyla uzman öğretmen ve başöğretmen şartlarını sağlayan öğretmen ve uzman öğretmenlerin eğitim programlarına başvurularının 20 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde alınacağı bildirildi.

Açıklamada, başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 1 Eylül'den itibaren eğitimlerini Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacağı belirtildi.

Eğitim programını tamamlayanların, uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının 1 Eylül'den itibaren, tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenleneceği kaydedilen açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanların, sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacakları bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlara, her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verileceği de aktarıldı.

Kılavuza "personel.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

"Maarif ailemize hayırlı olsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, 2025 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Takvimi'nin yayımlandığını belirtti.

Resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler için Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik ünvanlarına ilişkin sürecin detaylarını paylaşan Tekin, başvuruların 20 Ağustos - 5 Eylül, eğitimin 1 Eylül - 15 Aralık, ek başvuruların 3 - 7 Kasım, sertifikaların düzenlenmesinin ise 1 Eylül 2025 - 30 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Bakan Tekin, "Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Maarif ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
