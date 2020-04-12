Hem miniklerin merak ettikleri sorular yanıtlanıyor. Hem de öğrenmeyi daha keyifli hale getirmek amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde çocukların merak duygusunu canlı tutmak için "Merak Gıdıklayan Sorular" serisini başlattı.

Çocuklar tarafından gönderilen, günlük hayata, bilime ve tabiat olaylarına yönelik sorular değerlendirildi.

Çocukların öğrenme düzeyine uygun yanıtlanarak hazırlanan videolar, "Merak Gıdıklayan Sorular" serisi adıyla TRT EBA TV'de teneffüs aralarında yayınlanmaya başladı. "Navigasyon uygulamaları nasıl çalışır?", "Balıkların kulakları var mıdır?", "Yıldızlar nasıl kayar?", "Ahtapotların kaç kolu vardır?" gibi yüzlerce soruya yanıt verildi.

Sorulara uygun seslendirmelerle oluşturulan görseller ile kullanılan müzikler Bakanlığın uzman ve öğretmenleri tarafından hazırlandı.

MEB; bilim, sanat, spor ve yaşam alanlarında farklı içerikler geliştirmeye devam edecek. Çocuklar, merak ettikleri soruları bakanlığın internet adresine iletebiliyor.