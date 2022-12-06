Bakan Özer, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren, ayda 1 milyon kişinin yararlandığı 1000 halk eğitimi merkezine yönelik üç yeni hedef açıkladı.

Bu hedeflerden ilkinin merkezlerdeki kurslarla ilgili olduğunu aktaran Özer, "Birinci hedefimiz; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünde 3 bin 500'ün üzerinde kurs var. 2022'nin sonuna kadar bu kursların tamamını güncelleyeceğiz. Akademisyenler, uzmanlar ve iş gücü piyasasının özellikle taleplerini dikkate alarak istihdamı önceleyecek şekilde güncelleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Özer, diğer hedeflere yönelik de şu bilgileri paylaştı:

"İkinci hedefimiz; tüm kursları dijital platforma aktaracağız. Kısaltması 'HEMBA' olan 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı' ile 2022'nin sonuna kadar tüm eğitim içeriklerini dijital platformda buluşturacağız.

Üçüncü hedef; artık halk eğitimde uluslararası bir boyuta ulaşıyoruz. Yani HEMBA ile dijital platforma aktardığımız tüm kurslarımızı, Balkanlar merkez olmak üzere kıta Avrupası'ndaki tüm vatandaşlarımızın kullanımına ve sertifikasyonuna açacağız. Dolayısıyla sadece Türkiye'deki vatandaşlarımızın değil, kıta Avrupası'ndaki vatandaşlarımızın da kişisel gelişimleriyle ilgili çok önemli bir enstrümanı, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hizmete sunmuş olacağız."