Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) yapıldı.
Sınav, 15 ilde toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla, 107 bina ve 1871 salonda düzenlendi.
Adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'nın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 saat 23.59'da sonlanacak.
Etiketler: ÖSYM Adalet Bakanlığı
Son Haberler
- 15:37
- 15:17
- 15:10
- 14:58
- 14:35
Sıradaki Haber
Down sendromlu Yunus Emre'nin en büyük destekçisi öğretmeni
Yükleniyor lütfen bekleyiniz