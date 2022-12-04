Yunus Emre,8 yaşında down sendromlu. Başlangıçta okula uyum sağlamakta zorluk çekti. Bunun üzerine ailesi, Yunus Emre'yi özel eğitim kurumuna göndermek istedi.

Ama bu karara sınıf öğretmeni Aliye Naharoğlu, karşı çıktı. Yunus Emre'nin okula uyum sağlaması için büyük bir mücadele verdi.

Yunus Emre, öğretmeninin desteğiyle okula uyum sağladı

Okula uyum sağlayamaz denildi. Derslerinde başarılı olamayacağı iddia edildi. Ama o, aldığı desteklerle önüne çıkan engelleri tek tek aşmasını bildi.

Sınıf öğretmeni Aliye Naharoğlu, "Yunus Emre geldiğinde çok fazla uyum problemimiz vardı. Sorunlarımız vardı. Biz sevgi ile Yunus Emre'deki bu problemleri en aza indirdik. Şimdi mesela 1-2 tane uyumsuzluk problemi kaldı" diyor.

Fedakarlık başarıyı getirdi

Yunus Emre zamanla sayıları ve okuma yazmayı öğrendi. Hatta bulmacaları bile çözer hale geldi. Arkadaşlarıyla da uyum sağlayan Yunus Emre'nin en büyük destekçisi, fedakar öğretmeni Aliye Naharoğlu oldu.

Naharoğlu, bir anne şefkatiyle yanında olduğu Yunus Emre için şu sözleri söyledi:

"Yunus Emre geldiğinde ben 1 sene boyunca öğretmenler odasına gitmedim mesela. Bahçede tenefüsümü Yunus Emre ile geçirdim. Okuldaki diğer öğrencilerle beraber kaynaşmasını sağladım. Onun özel eğitim sınıfına gitmesine asla razı değildim. Ve bunun karşılığını gerçekten aldık"

Yunus Emre'yi arkadaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor.