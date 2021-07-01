Yarışma duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Duyuruda "Haydi Gençler! 'Millet Olmak' temalı afiş ve slogan yarışmasına sizleri de bekliyoruz. Söyleyecek bir sözünüz, geleceğe bırakacak bir iziniz olsun istiyorsanız, sizi kalem ve tuvalle buluşmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Lise öğrencileri yarışmaya katılmak için çalışmalarını okul müdürlüklerine teslim edebilecek.

Çalışmalar en geç 5 Temmuz'a kadar dijital ortamda iletilecek

35x50 santimetre ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama olmayacak. Afişler, kara kalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da tasarlanabilecek.

Sloganlar ise en fazla 10 sözcükten oluşacak ve "milli birlik ve demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak.

Çalışmalar, en geç 5 Temmuz mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek.

Dereceye girenler 12 Temmuz'da duyurulacak

Eserler, şehir bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz saat 17.00'ye kadar "basin@meb.gov.tr" adresine dijital ortamda gönderilecek.

Dereceye girenler, 12 Temmuz'da Basın Müşavirliğince ilan edilecek.