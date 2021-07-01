Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos'ta başlatılan uzaktan eğitim, salgın tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, 15 Şubat'tan itibaren kademeli yüz yüze eğitime geçiş yapıldı.

"Eğitimde yerinde karar uygulaması" kapsamında, 1 Mart'tan itibaren kimi yerde yüz yüze kimi yerde uzaktan eğitim şeklinde faaliyetlere devam edildi. Koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan tam kapanma tedbirleri kapsamında ise 29 Nisan-17 Mayıs'ta uzaktan eğitim uygulandı.

Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçildi, diğer kademelerde ise 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edildi.

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatıldı.

Salgınla mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde 8 Haziran'da yüz yüze eğitime geçildi.

Karne ve başarı belgeleri e-Okul'dan erişime açıldı

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonu nedeniyle Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması yarından itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.

Sorumluluk sınavları yarın tamamlanacak

Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları yarın tamamlanacak.

"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor

Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3. ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulamasıyla desteklenecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylülde ücretsiz dağıtılacak.

Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.