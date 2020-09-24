Milli Eğitim Bakanlığı, salgın döneminde uzaktan eğitim yolculuğunda öğrenciye bilen, yönlendiren ve tamamlayıcı bir unsur olarak yardım eden ve yanında olan velilerin beklentileri ve isteklerini dikkate alarak yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Bu kapsamda, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce velileri desteklemek, karşılaşabilecekleri olası sorunlarla mücadele güçlerini artırabilmek için sağlık, iletişim, zaman yönetimi ve rehberlik konularında 15 ayrı kurs programı düzenlendi. Halk eğitim merkezlerinde açılacak "Pandemi Döneminde Veli Eğitimi"ne yönelik kurslara, veliler başvuru yaparak devam edebilecek.

Veli eğitiminde ilk dersi yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

Farkındalık oluşturmak amaçlanıyor

Kurs programlarıyla, salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, hastalıklarla mücadele ve korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Ücretsiz açılacak kurslar, salgın döneminde çocukla iletişim, evde eğitici oyun etkinlikleri, özbakım becerileri, sağlıklı beslenme, öğretmenle iletişim, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, sosyal etkileşim, aile içi iletişim, eğitim okur yazarlığı, EBA okur yazarlığı ve din eğitimi kurs programları gibi başlıklardan oluşacak.

14 yaygın eğitim programı yeni hazırlandı

Pakette bulunan 14 yaygın eğitim programı yeni hazırlandı. Salgın döneminde hijyen kuralları, kurs programı güncellenerek pakete eklendi. Velilerin kurs programlarına etkin katılımını sağlayabilmek için kurs süreleri 8 ders saati olarak planlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, velileri kurslara davet etti.