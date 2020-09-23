Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
YKS ek yerleştirme tercihlerinde son gün
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin, bugün saat 23.59'da biteceği uyarısı yaptı.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS ek yerleştirme için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
2020-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/gtaul5QZYS— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 23, 2020
Etiketler: ösym yks yks ek yerleştirme tercihleriSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 13:48
Son Haberler
- 14:18
- 14:12
- 14:14
- 14:17
- 14:16
Sıradaki Haber
Savunma sanayiinden öğrencilere 19 bin tablet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz