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Bakan Selçuk'tan EBA açıklaması
[Fotoğraf: AA ]
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da oluşan yoğunlukla ilgili, "Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor, altyapı giderek daha da güçlenecek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya ulaşımda yaşanan yoğunlukla ilgili konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/aMJ1LrblVB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2020
Bakan Selçuk, altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:
"EBA’daki yoğunluktan söz edeyim. Bu aslında bir taraftan bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerden bu talepte bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu dünyanın çok büyük sitelerinde duraksamalar aksaklıklar oluyor. Şu anda arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler, bu altyapı daha da güçlenecek."
Etiketler: ziya selçuk uzaktan eğitim son dakika eba tvSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:20
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