Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya ulaşımda yaşanan yoğunlukla ilgili konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/aMJ1LrblVB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 22, 2020

Bakan Selçuk, altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"EBA’daki yoğunluktan söz edeyim. Bu aslında bir taraftan bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı bu günlerden bu talepte bir sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar. Hepinizin malumu dünyanın çok büyük sitelerinde duraksamalar aksaklıklar oluyor. Şu anda arkadaşlarımız bu çalışmanın içindeler, bu altyapı daha da güçlenecek."