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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/mTO9XGNpbq pic.twitter.com/AD9jpn05Gk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 21, 2020
Etiketler: ösym 2020-KPSS Öğretmenlik Alan BilgisiSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:10
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