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Eğitim
AA 13.06.2025 11:11

MEB, 'Öğrenme Kaybını Giderme Projesi'ni hayata geçirdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, deprem gibi çeşitli olumsuz olayların ardından meydana gelen öğrenme kayıplarının ilk olarak tespiti ve sonrasında giderilmesi amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi"ne ilişkin EBA'daki içerikler, öğretmenlere rehberlik ediyor.

MEB, 'Öğrenme Kaybını Giderme Projesi'ni hayata geçirdi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulamaya alınan ve öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun müdahale programları ve içerikleri geliştirerek öğrenme kayıplarının giderilmesinin sağlanması, projenin temel amacını oluşturuyor.

Deprem bölgesinde yer alan ve farklı nedenlerle yoğun göç alan iller önceliklendirilerek belirlenen proje kapsamında öğrenme kayıplarının ilk olarak tespiti ve sonrasında giderilmesi için ilkokul ve ortaokul düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersleri çerçevesinde müdahale programlarının ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Söz konusu projede müdahale planları hazırlanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim felsefesi ve öğrenme çıktıları baz alındı. Müdahale planı etkinlikleri ise farklılaştırılmış öğretim tekniklerine uygun olarak düzenlendi.

Projeyle Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve hayat bilgisi derslerinde 59 değerlendirme bataryalarının ve müdahale planı etkinliklerinin yer aldığı kitaplar hazırlandı. Hazırlanan kitapların dijital halleri de EBA platformu üzerinden erişime açıldı.

Etkinlikler etkileşimli dijital içeriklere dönüştürülecek

Öğretmenlerin müdahale planlarını ve etkinliklerini etkin ve verimli şekilde uygulayabilmeleri için çekimi MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün stüdyolarında gerçekleştirilen 59 ders videosu, projenin amaç ve felsefesini anlatan tanıtım videosu ile projenin strateji videosu hazırlandı. Yapılan tüm içerikler yine EBA platformu üzerinden öğretmenlerin hizmetine sunuldu.

Sınıf içi teknoloji kullanımını desteklemek amacıyla çalışmaların devamında ise müdahale planı kitaplarında yer alan etkinliklerden 240'ı, etkileşimli tahta ve tabletlerde kullanılabilecek biçimde etkileşimli dijital içeriklere dönüştürülerek EBA platformunda kullanıma açılacak.

35 bin öğretmene proje çıktılarının bilgilendirmesi yapıldı

Ayrıca, UNICEF işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 500 öğretmen ve okul idarecisine yönelik yüz yüze eğitici eğitimleri düzenlendi.

Yüz yüze 1200 öğretmene mahalli eğitimlerin düzenlenmesinin yanı sıra yaklaşık 35 bin öğretmene de proje çıktıları hususunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Öte yandan, projenin yeni faz çalışmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Sosyal-Duygusal Öğrenme Beceri" modülü de sürece dahil edilecek.

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