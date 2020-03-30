Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı.

Buna göre, Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm öğrencilerin kayıtları, Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak, isteyen öğrenciler sınava girebilecek.

LGS kılavuzu 3 Nisan'da yayınlanacak. Başvuru süreci ve tercih dahil tüm işlemler internet üzerinden yapılacak. Veliler başvuru için okullara gitmeyecek.

Okul yöneticilerinin başvuru onaylama işlemi de kazdırıldı. Özel eğitim ve yurt dışı başvuruları ise yine eski sistemle yapılacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in paylaştığı değişikliklerden en dikkat çekenlerinden biri de Anadolu liseleri ile ilgili. Buna göre, 81 ilde en az bir tane sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi olacak. Sınavlı okul kapasitesi de 140 binden 210 bine çıkarılacak.

En çok merak edilen sorulardan biri de LGS'nin zamanında yapılıp yapılmayacağı. LGS'de şu an için bir erteleme söz konusu değil.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre hareket edecek.