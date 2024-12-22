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Eğitim
AA 22.12.2024 05:56

MEB, 50 uzman yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edecek.

MEB, 50 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, milli eğitim uzman yardımcılığı için aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek.

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.

Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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