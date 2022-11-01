Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla öğrenim görecek öğrencilerin sayısı belli oldu.

Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde, lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 171, diğer kamu kurum ve kuruluşlar adına 150 olmak üzere 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek.

Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 47 farklı üniversite ve 7 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek.

Adaylar, başvuru işlemlerini, 1 ile 11 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.