Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderecek
Milli Eğitim Bakanlığı, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek. Öğrenciler, bakanlık bursuyla eğitim görecek. Adaylar, başvuru işlemlerini, 1 ile 11 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla öğrenim görecek öğrencilerin sayısı belli oldu.
Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde, lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 171, diğer kamu kurum ve kuruluşlar adına 150 olmak üzere 321 öğrenci yurt dışına gönderilecek.
Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.
Yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 47 farklı üniversite ve 7 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek.
Adaylar, başvuru işlemlerini, 1 ile 11 Kasım tarihleri arasında yapabilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 00:38
- 00:34
- 00:16
- 00:10
- 00:03
Sıradaki Haber
Bakan Özer: En büyük önceliğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz