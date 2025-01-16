Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 16.01.2025 11:53

MEB: 315 Bin 856 öğretmen uzman ve başöğretmen unvanı aldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuz doğrultusunda, 315 bin 856 öğretmen "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" unvanı aldı.

MEB: 315 Bin 856 öğretmen uzman ve başöğretmen unvanı aldı

Millî Eğitim Bakanlığınca, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu" ve "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği" kapsamında hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz", 23 Aralık 2024'te yayımlanmıştı.

Kılavuzla birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapıldı.

Bu kapsamda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programları, 27 Aralık 2024'te  Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişime açıldı.

315 bin 856 öğretmen unvan aldı

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere, gerekli işlemlerin ardından ünvanları doğrultusunda sertifikaları verildi.

Böylece 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları kapsamında, 15 Ocak itibarıyla 66 bin 658 öğretmen "uzman öğretmen", 249 bin 198 öğretmen de "başöğretmen" ünvanı aldı.

Kariyer basamakları kapsamında ünvan alan 315 bin 856 öğretmen, 15 Ocak itibarıyla yeni ünvanları doğrultusunda eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Sıradaki Haber
Sözleşmeli öğretmen adayları akademide hazırlık eğitimi alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 12 milyar doları aştı
13:14
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den tatili mesajı
13:10
Sosyal medya haberciliği eğitimi gerçekleşti
13:06
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 30'a yükseldi
13:11
Dijital çağda habercilik nasıl yapılır?
13:02
Bu yılın en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
Van'da kar yağışı etkili oldu
Van'da kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
Kaçan tosun camı kırıp pencereden eve girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ